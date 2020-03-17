رئيس الجمهورية يكلف الزرفي بتشكيل الحكومة

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح كلف المرشح عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة". واضاف المصدر ان "ذلك جاء بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي".



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