الاعدام لمدان بقتل شقيقتيه واثنين من اطفالهما حرقا في الديوانية

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدان اعترف بتفاصيل الحادث عندما قام بجلب (جليكان حديد) يحوي على مادة النفط سعة عشرين لترا وسكبه في مدخل الغرفة التي يتواجد فيها المجنى عليهم ومن ثم إشعال النار ما أدى إلى حرق الغرفة بالكامل ووفاتهم بسبب خلافات عائلية بحسب اعترافاته".وأضاف أن "الحادثة وقعت في منطقة حي العروبة الثانية عند الساعة الرابعة فجرا"، لافتا إلى أن "القاء القبض على المدان من قبل القوات الامنية تم خلال اقل من ساعة عندما شاهدته يهرب اثناء تنفيذه لهذه الجريمة".

وأشار إلى أن "الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".