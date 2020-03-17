وفاة امراة في البصرة.. 'يشتبه اصابتها بالفيروس ولم تقدم من أي دولة'

وقال مدير الدائرة عباس التميمي، إن دائرة صحة البصرة سجلت حالة وفاة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لامرأة داخل مستشفى الصدر التعليمي تبلغ من العمر 59 عاما، مبينا أن هذه المرأة كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة وبعد ظهور أعراض الفيروس عليها أرسلت عينة من تحاليلها إلى مختبرات البصرة وأظهرت النتيجة أنها موجبة وعليه فأن صحة البصرة أرسلت العينات مجدداً إلى بغداد كونه المختبر المركزي الذي تعتمد من خلاله النتائج النهائية.وأشار التميمي إلى أن الكوادر الصحية قامت بتعفير وتعقيم الردهة ومنزلها و وضع الملامسين لها تحت الحجر الطبي المنزلي واخذ عينة منهم لغرض تحليلها, مؤكدا أن هذه الحالة لم تكن قادمة في أي دولة سجلت فيها إصابات بالفيروس.

وأوضح أن الجثة لن يتم التعامل معها ودفنها إلا بعد ورود النتائج النهائية من بغداد، داعيا المواطنين العائدين من أي دولة سجلت إصابات بالفيروس إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية في حال الشعور بأي أعراض للڤيروس وكذلك إجراء الحجر المنزلي والابتعاد عن الخروج لضمان صحة الجميع.



وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، امس الاثنين، 16 اذار، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 124 إصابة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.