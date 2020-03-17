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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الجزائرية تقرر غلق جميع المساجد ودور العبادة خشية انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قررت السلطات الجزائرية غلق جميع المساجد ودور العبادة في البلاد اعتباراً من الثلاثاء خشية انتشار فيروس كورونا.
وأصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، الثلاثاء، فتوى تجيز غلق كل مساجد البلاد، وفق تصريح لوزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي لوسائل إعلام حكومية.
وأشار إلى أن لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق كل المساجد عبر محافظات البلاد مع الإبقاء على شعيرة الآذان فقط.
يأتي ذلك، بعد أن سجلت الجزائر، الاثنين، ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد أن وصلت إلى 60 حالة مؤكدة.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيلها 6 حالات جديدة الاثنين، اثنتين بالعاصمة، وواحدة لكل من محافظات البويرة وتيزيوزو وعنابة الواقعة شرق البلاد.
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