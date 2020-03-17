الإمارات تعلن خلو رعايا الدول القادمين من الصين من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الجهات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلو جميع رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من دولة الإمارات من فيروس كورونا المستجد .



Advertisements

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الجهات الصحية في دولة الإمارات أعلنت أن الفحوصات الطبية لجميع رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من الصين والذين استضافتهم في مدينة الإمارات الإنسانية جاءت كلها سلبية وتؤكد خلوهم من فيروس كورونا

وأستضافت الإمارات العشرات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم اليمن، بعد أن قامت بإجلائهم من مدينة ووهان الصينية التي إنتشر فيها وباء فيروس كورونا المستجد .

وقامت الإمارات بوضع الرعايا في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس .