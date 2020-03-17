شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سلمان للإغاثة" يوزع مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 50 خيمة و200 بطانية للنازحين من الجوف إلى مخيم الركزة بمحافظة مأرب، استفادت منها 50 أسرة نازحة.



وبحسب وكالة "واس" يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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