شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الكويت إلى 130 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دولة الكويت، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 17/آذار/2020.



وأكدت الوزارة تسجيل عشر إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 130 حالة.

وانتقل الفيروس من إيران إلى الكويت وعدد من الدول العربية.

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