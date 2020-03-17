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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يطال الجيش التركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد موقع «Grihat» الإخباري التركي إصابة 3 جنود من القوات المسلحة التركية فى شمال سورية بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج التحاليل إيجابية، وتم وضعهم تحت الحجر الصحي فى أكاديمية جولهان الطبية العسكرية.
ووفقًا للموقع فإن نتائج التحاليل لـ3 جنود أتراك جاءت إيجابية، وثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يؤكد المزاعم المتداولة حول انتشار الفيروس بين القوات التركية فى شمال سورية فى منطقة عمليات «نبع السلام».
وكان الجنود يعالجون من أنفلونزا حادة، لكن بعد الفحص ثبت إصابتهم بالفيروس، وأرسلت القوات الجوية التركية عاملين صحيين إلى ساحة المعركة.
وتسبب انتشار فيروس الكورونا في حالة من الذعر بين الجنود الأتراك، وبحسب تقارير إعلامية متداولة فمن المرجح أن العدوى جاءت من اتصالهم بعناصر من الميليشيات السورية الموالية للجيش التركي.
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