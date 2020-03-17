تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في الكويت ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 130

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند "تسجيل سبع حالات جديدة مؤكّدة ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 130 حالة. ومع حالات الشفاء الـ12، يُصبح لدينا 118 حالة تتلقّى الرعاية الصحية حاليًّا".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالات السبع الجديدة المسجّلة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وهم جميعًا مواطنون كويتيّون"، مشيرًا إلى أنّ "هناك أربع حالات في العناية المركّزة، منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة، في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة".
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