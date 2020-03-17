تداولت وسائل إعلام تركية تقارير غير مؤكدة رسميا، تفيد بإصابة 3 عناصر من قوات الجيش التركي الناشطة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا بفيروس كورونا المستجد ووضعهم قيد الحجر الصحي.
ونقل موقع "Grihat" التركي عن مصادر محلية أن فيروس كورونا من نوع "COVID-19" منتشر في مناطق الصراع بسوريا، قائلا إن 3 جنود أتراك أصيبوا بهذه السلالة إلى جانب عدد من قوات الجيش السوري ومسلحي تشكيلات المعارضة.
وذكر الموقع أن الجنود الأتراك الـ3 تم نقلهم إلى قضاء ريحانلي شمال تركيا، ومن ثم إلى أكاديمية جولهانة الطبية العسكرية حيث تم وضعهم في الحجر الصحي.
وبحسب "Grihat"، تبين أن الجنود الـ3 اشتكوا من إصابتهم بإنفلونزا شديدة غير أن الفحوصات الطبية كشفت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ومن المرجح أن المرض انتقل إليهم من عناصر "الجيش السوري الحر".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام تركية: انتقال عدوى كورونا من "الجيش السوري الحر" لجنود أتراك في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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