المرصد السوري: وقف إطلاق النار بمنطقة "بوتين- اردوغان" يدخل يومه الـ12 باستمرار الهدوء

رصد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "استمرار الهدوء الحذر مع دخول وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) - اردوغان (الرئيس التركي رجب طيب اردوغان)" يومه الـ 12 على التوالي، إذ لا تزال طائرات النظام السوري وروسيا غائبة عن أجواء المنطقة".
وذكّر بـ"أنّه كان قد رصد يوم أمس وصول تعزيزات عسكريّة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى محاور ريف إدلب، حيث استقدمت قوات النظام أرتالًا إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقلت الجماعات الموالية لإيران قواتها من ريف حلب إلى محور سراقب".
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