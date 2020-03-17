المرصد السوري: وقف إطلاق النار بمنطقة "بوتين- اردوغان" يدخل يومه الـ12 باستمرار الهدوء

رصد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "استمرار الهدوء الحذر مع دخول وقف ​إطلاق النار​ الجديد ضمن منطقة "بوتين (الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​) - اردوغان (الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​)" يومه الـ 12 على التوالي، إذ لا تزال طائرات ​النظام السوري​ و​روسيا​ غائبة عن أجواء المنطقة".

وذكّر بـ"أنّه كان قد رصد يوم أمس وصول تعزيزات عسكريّة لقوات النظام والميليشيات ال​إيران​ية إلى محاور ​ريف إدلب​، حيث استقدمت قوات النظام أرتالًا إلى محاور جبل الزاوية و​ريف إدلب الجنوبي​، فيما نقلت الجماعات الموالية لإيران قواتها من ​ريف حلب​ إلى محور ​سراقب​".

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