روحاني: سنتجاوز الأيام الصعبة بهمة الشعب والقطاع الصحي

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أنّ هذه الأيام الصعبة ستمضي وسيُزاح هذا الهم، وسنعبر هذه المرحلة بمساعدة الشعب وهمّة الكادر الصحي في البلاد".

وحيّا في كلمته خلال افتتاحه القطعتَين الثانية والثالثة من الطريق السريع الرابط بين ​طهران​ وكرج، "الأطباء والممرّضين والكوادر الصحيّة الّتي تواصل العمل ليلًا نهارًا لإنقاذ حياة الناس من فيروس "كورونا" المستجد"، لافتًا إلى أنّ "الإبتعاد الجسدي هذه الأيام عن العتبات المقدّسة والأماكن المباركة بسبب الإحتياطات الصحيّة جعل القلوب أقرب إلى هذه الأماكن أكثر من أي وقت مضى".