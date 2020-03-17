الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 304

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 304.
ويأتي هذا الارتفاع فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، مساء الإثنين، عن حالة طوارئ في القطاع العام والحكومي، كما أعلن عن فرض المزيد من التقييدات والإجراءات التي تحد من عمل القطاع الخاص، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في البلاد، علما أنه سجلت حتى مساء الإثنين 298 إصابة.
ووسط الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات ومطلب وزارة الصحة لفرض الإغلاق الشامل وعزل المواطنين في منازلهم لمدة 14 يوما، فوضت الحكومة جهاز الأمن العام "الشاباك" بتعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، عبر استعمال وسائل إلكترونية ورقمية.
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