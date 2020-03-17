السيستاني: علاج المرضى بكورونا ورعايتهم واجب كفائي

أكّد مكتب المرجع الديني الأعلى في ​العراق​ السيد ​علي السيستاني​، أنّ "علاج المرضى بفيروس "كورونا" ورعايتهم واجب كفائي على كلّ المؤهلين لأداء هذه المهام".

ولفت في بيان يتناول ما تقوم به الكوادر الطبيّة والتمريضيّة حول ما يخص وباء "كورونا"، إلى أنّه "يجب على السلطات المعنيّة أن توفّر كلّ المستلزمات الضروريّة لحماية الأطباء والكوادر التمريضيّة"، مشدّدًا على أنّ "ما يقوم به هؤلاء بالرغم من كلّ التحديات، عمل عظيم وجهد لا يقدّر بثمن".