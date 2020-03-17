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رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في منغوليا

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أفادت لجنة الطوارئ في ​منغوليا​ بـ"رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين مواطنين أُعيدوا من ​كوريا الجنوبية​ و​ألمانيا​"، لافتةً إلى أنّ "المريض القادم من ألمانيا يرقد في حالة حرجة".

وكانت منغوليا الّتي أغلقت حدودها الجنوبية مع ​الصين​، قد أعلنت في الأسبوع الماضي رصد أول حالة بالفيروس، وهي لمواطن فرنسي يعمل داخل البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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