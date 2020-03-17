رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في منغوليا

أفادت لجنة الطوارئ في ​منغوليا​ بـ"رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين مواطنين أُعيدوا من ​كوريا الجنوبية​ و​ألمانيا​"، لافتةً إلى أنّ "المريض القادم من ألمانيا يرقد في حالة حرجة".

وكانت منغوليا الّتي أغلقت حدودها الجنوبية مع ​الصين​، قد أعلنت في الأسبوع الماضي رصد أول حالة بالفيروس، وهي لمواطن فرنسي يعمل داخل البلاد.