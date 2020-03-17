أوعز ​محافظ​ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​ بمنع مرور الآليات الثقيلة والخفيفة على جسر بحيرة نهر البارد، التابع ل​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​، وذلك بناء لكتاب وجهته إليه المؤسسة المذكورة، كون الجسر قد أصبح قديم العهد، وهو غير مصمم هندسيا لمرور الآليات، ما قد يتسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة في حال انهياره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الشمال اوعز بمنع مرور الآليات على جسر بحيرة البارد خوفا من انهياره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.