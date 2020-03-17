محافظ الشمال اوعز بمنع مرور الآليات على جسر بحيرة البارد خوفا من انهياره

أوعز محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بمنع مرور الآليات الثقيلة والخفيفة على جسر بحيرة نهر البارد، التابع لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، وذلك بناء لكتاب وجهته إليه المؤسسة المذكورة، كون الجسر قد أصبح قديم العهد، وهو غير مصمم هندسيا لمرور الآليات، ما قد يتسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة في حال انهياره.
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