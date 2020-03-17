نقيب الصيادلة: الدواء مؤمن وهناك نقص بالمستلزمات الطبية ويجب التركيز على النظافة

أكّد نقيب الصيادلة في ​لبنان​ ​غسان الامين​، أنّ "لا نقص في ​الأدوية​، بل في ​المستلزمات الطبية​، مثل الكمامات وغيرها. ​الدواء​ مؤمّن بشكل جيّد". ولفت في مداخلة إذاعية، إلى "أنّنا اليوم في مرحلة استنفار صحيّة قصوى، ويحب دائمًا التركيز على النظافة، وغسل اليدين باستمرار"، موضحًا أنّ "التعميم الصادر عن حاكم "​مصرف لبنان​" غطّى 85 بالمئة من الفاتورة الدوائية على سعر دولار 1515 ليرة لبنانية، إلّا أنّ التعميم لم يشمل المستلزمات الطبية، ونتائج ذلك أنّ لدينا نقص في الأدوات، وصعوبة في الاستيراد".

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