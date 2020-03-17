الصفدي: كل الدعم للجسم الطبي والاعلامي والصليب الاحمر

اعتبر الوزير السابق ​محمد الصفدي​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "كما الدعم للجسم الطبي من أطباء وممرضين وإداريين والتحية لشباب وشابات ​الصليب الاحمر​، كذلك كل الشكر للجسم الاعلامي خصوصا المراسلين الذين يعرضون صحتهم للخطر من أجل استمرار نقل ​الأخبار​ اليومية للناس الذين يلازمون منازلهم".

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