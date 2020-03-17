أبو سعيد يتلقى تقريراً دولياً: الحل بلبنان يكون بدعم الدولة ودعم المؤسسات الرقابية

رفع عضو المجلس التنفيذي في ​اللجنة الدولية لحقوق الانسان​ في ​الشرق الاوسط​ تقريره الدوري عن واقع الحال في ​لبنان​ الى مفوض اللجنة الدولية لحقوق الانسان ومستشارها لشؤون ​الامم المتحدة​ السفير ​هيثم ابو سعيد​ والذي تطرق إلى الواقع الصعب الذي يعيشه اليوم في لبنان و الناتج عن الظروف السياسية و الاقتصادية و الصحية المستجدة ينذر بواقع صعب جداً من الناحية العملية و ​الحياة​ اليومية للمواطنين.

واعتبر ان "الظرف الصحي المستجد في لبنان (فيروس ​الكورونا​) و رغم خطورته على الكيان الوطني لم يوحد اللبنانيين نتيجة التخصام و التجاذب السياسي بين ابناء الوطن و إنتماء كل فئة الى طرف و محور إقليمي. هذا الواقع المرير ينذر بمرحلة سياسية و إقتصادية صعبة بعد الانتهاء من (فيروس الكورونا) نتيجة الصراع السياسي و الانقسام و التعقيد الداخلي اللبناني إذ أن الاحزاب و ​الطوائف​ لهم الغلبة على منطق ​الدولة​".

وأشار إلى أن "الحل بلبنان وبعد الانتهاء من (أزمة الكورونا) التي لها الاولوية يكون بدعم الدولة ودعم المؤسسات الرقابية فيها و منع التدخل من أي جهة أتت ولصالح أي فئة في الداخل و السهر على تطبيق وتنفيذ القوانين واحترام الحقوق والعمل على تعزيز المواطنة لدى المواطنين".