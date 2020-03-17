أبو سعيد يتلقى تقريراً دولياً: الحل بلبنان يكون بدعم الدولة ودعم المؤسسات الرقابية

رفع عضو المجلس التنفيذي في اللجنة الدولية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط تقريره الدوري عن واقع الحال في لبنان الى مفوض اللجنة الدولية لحقوق الانسان ومستشارها لشؤون الامم المتحدة السفير هيثم ابو سعيد والذي تطرق إلى الواقع الصعب الذي يعيشه اليوم في لبنان و الناتج عن الظروف السياسية و الاقتصادية و الصحية المستجدة ينذر بواقع صعب جداً من الناحية العملية و الحياة اليومية للمواطنين.
واعتبر ان "الظرف الصحي المستجد في لبنان (فيروس الكورونا) و رغم خطورته على الكيان الوطني لم يوحد اللبنانيين نتيجة التخصام و التجاذب السياسي بين ابناء الوطن و إنتماء كل فئة الى طرف و محور إقليمي. هذا الواقع المرير ينذر بمرحلة سياسية و إقتصادية صعبة بعد الانتهاء من (فيروس الكورونا) نتيجة الصراع السياسي و الانقسام و التعقيد الداخلي اللبناني إذ أن الاحزاب و الطوائف لهم الغلبة على منطق الدولة".
وأشار إلى أن "الحل بلبنان وبعد الانتهاء من (أزمة الكورونا) التي لها الاولوية يكون بدعم الدولة ودعم المؤسسات الرقابية فيها و منع التدخل من أي جهة أتت ولصالح أي فئة في الداخل و السهر على تطبيق وتنفيذ القوانين واحترام الحقوق والعمل على تعزيز المواطنة لدى المواطنين".
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