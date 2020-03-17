أكّد وزير الصحة العامة حمد حسن بعد اجتماعه مع أطباء "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي"، أنّ "حق الموظّفين في مستشفى بيروت محفوظ في القانون، ورئيس الحكومة حسان دياب قال في هذا الصدد "بما أنّهم من أصحاب الحقوق، فلندفع هذا الحق".
وشدّد على أنّ "المتابعة لأي حال هي السبيل الوحيد للشفاء التام"، مركّزًا على أنّ "التبرعات الّتي تأتي من شرائح المجتمع كافّة لدعم المستشفيات الحكومية والمتطوعين، هو جهد خيّر وبنّاء". ولفت إلى أنّ "الأزمة أظهرت عن جرأة فريدة للطاقم الطبي الموجود في المستشفى الحكومي، ويمكن تعميمها على العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة بعد اجتماعه مع أطباء مستشفى بيروت الحكومي: حق موظفي المستشفى محفوظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.