وزير الصحة بعد اجتماعه مع أطباء مستشفى بيروت الحكومي: حق موظفي المستشفى محفوظ

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ بعد اجتماعه مع أطباء "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​"، أنّ "حق الموظّفين في مستشفى بيروت محفوظ في القانون، ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ قال في هذا الصدد "بما أنّهم من أصحاب الحقوق، فلندفع هذا الحق".

وشدّد على أنّ "المتابعة لأي حال هي السبيل الوحيد للشفاء التام"، مركّزًا على أنّ "التبرعات الّتي تأتي من شرائح المجتمع كافّة لدعم ​المستشفيات الحكومية​ والمتطوعين، هو جهد خيّر وبنّاء". ولفت إلى أنّ "الأزمة أظهرت عن جرأة فريدة للطاقم الطبي الموجود في المستشفى الحكومي، ويمكن تعميمها على العالم".