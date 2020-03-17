ترزيان: تجربة خليك بالبيت بحد ذاتها تحدٍ

اعتبر النائب ​هاكوب ترزيان​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الحل الوحيد، تجربة مدينة ​ووهان​ الصينية"، متوجهاً إلى المواطنين بالقول "خليك بالبيت، مبارح كانت أول تجربة خلك بالبيت بحد ذاتها تحدي، وانت قدها".

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