مراد: عامر الفاخوري عميل بحكم أو دون حكم والإعدام هو الجزاء العادل

أكّد وزير الدولة السابق لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "​عامر الفاخوري​ عميل بحكم أو دون حكم، ب​محكمة​ أو دون محكمة، بضغط أو دون ضغط. على أمل أن يكون قانون استقلاليّة ​القضاء​ الحلّ الّذي يحدّ من سقوط البعض تحت ضغوط هذا وتهويل ذاك"، مركّزًا على أنّ "​الإعدام​ هو الجزاء العادل".

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