أسود: شعب يتبارك من القاتل والسارق ويعيش من أجل فتات يأكله الدود

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "شعبًا يصفّق ويتبارَك من القاتل والسارق ويفرح لتبرّعٍ من فاسد وسارق أو من شركة أو ميليشيا أو جمعية مشبوهة ومال حرام؛ وهو ماله المنهوب. شعب يدافع عن مَن يضع الفتات أمامه، شعب تحرّكه ردّات ولا تنعشه الذاكرة. شعب يعيش من أجل فتات يأكله الدود"، مشيرًا إلى أنّ "هكذا الصورة اما نصفها لا بدّ لحملة العقيدة من التقدّم".

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