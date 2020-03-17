ستريدا جعجع لجنبلاط: تعايش الجبل هو أساس التعايش في لبنان

أجرت النائب ​ستريدا جعجع​ اتصالاً برئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" وليد بك جنبلاط في الذكرى الـ43 على اغتيال ​كمال جنبلاط​، وقالت له خلال الإتصال: "لا يمكنني في هذا اليوم إلا أن أعيش التعايش الحاصل في الجبل بكل معانيه، فتعايش الجبل هو أساس التعايش في ​لبنان​". إضغط للمزيد

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