أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI" بأنّ "المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان خوري، تمييز قرار إطلاق عامر الفاخوري بعد قبول الدفوع الشكليّة".
وكشفت أنّ "الفاخوري غادر المستشفى بعد قرار إطلاق سراحه، إلّا أنّه لم يغادر الأراضي اللبنانية حتّى اللحظة".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: عويدات طلب من خوري تمييز قرار إطلاق عامر الفاخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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