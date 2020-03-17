معلومات للـLBCI: عويدات طلب من خوري تمييز قرار إطلاق عامر الفاخوري

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI" بأنّ "المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ طلب من مفوض الحكومة لدى ​محكمة التمييز العسكرية​ القاضي غسان خوري، تمييز قرار إطلاق ​عامر الفاخوري​ بعد قبول الدفوع الشكليّة".

وكشفت أنّ "الفاخوري غادر المستشفى بعد قرار إطلاق سراحه، إلّا أنّه لم يغادر الأراضي اللبنانية حتّى اللحظة".