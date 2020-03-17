خارجية الصين تعرب عن "استيائها" من وصف ترامب لكورونا المستجد بـ"الفيروس الصيني"

اعربت ​وزارة الخارجية الصينية​ عن "استيائها" من وصف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ل​فيروس كورونا​ المستجد بـ"الفيروس الصيني" ​​​​​​. يذكر بأن ترامب اشار في تصريح له على موقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ستدعم الولايات المتحدة بقوة تلك الصناعات، مثل الخطوط الجوية وغيرها، التي تتأثر بشكل خاص بالفيروس الصيني".

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