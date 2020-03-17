بكين تنتقد وصف ترمب لكورونا بـ"الفيروس الصيني"

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أعربت الصين الثلاثاء عن "استيائها الشديد" بعدما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب كورونا المستجد في تغريدة بـ"الفيروس الصيني". واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي أن ربط الفيروس بالصين يعد "نوعا من الوصم"، مضيفا "نشعر باستياء شديد ونعارضه بشدّة". مواضيع قد تهمك :

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