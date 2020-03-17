تايلاند تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت تايلاند عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177. وذكر الأمين الدائم بوزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي سوخوم كانشانا فيماي أن 11 حالة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بكورونا بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب. وأضاف أن ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك. مواضيع قد تهمك :

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