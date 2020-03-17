المصرية للاتصالات تتخذ إجراءات إضافية لمواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

بدأت الشركة المصرية للاتصالات في اتخاذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب منشور أرسلته الشركة لموظفيها فقد قررت اعتماد العمل من المنزل لتقليل عدد الموظفين المتواجدين بالشركة واعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة لاتخاذ القرارات مع مضاعفة الباقات الشهرية لخطوط المحمول للعاملين.

كما قررت الشركة منح إجازة لمدة 14 يومًا للسيدات العاملات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 سنة، كما علقت الشركة كافة برامج التدريب للموظفين ومنع السفر للخارج لجميع العاملين، أما بالنسبة للسفر الداخلي فيتم بالتنسيق مع المدير المباشر.

واعتمدت الشركة نظام الفيديو كونفرنس كوسيلة لعقد الاجتماعات، كما منعت الشركة طلب الوجبات من خارج الشركة وإغلاق الكافيتريا والاكتفاء فقط بالميني ماركت.