لمنع انتشار كورونا.. محافظ سوهاج يقرر منع "الشيشة" في المقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحظر استعمال الشيشة في المقاهي العامة، بنطاق المحافظة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شدد محافظ سوهاج على أنه في حالة عدم الالتزام بالحظر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على أنه سيتم غلق المقاهي والكافتيريات التي لا تتبع التعليمات وفصل المرافق عنها.

وألزم "الفقي" الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره 16 مارس الجاري، وذلك نظرًا للظروف الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.