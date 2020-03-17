الصحة العالمية: كورونا يصيب نحو 14 ألف شخص في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
سجلت منظمة الصحة العالمية 13،903 إصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، ووفاة 862 شخصا بالالتهاب الرئوي، حسبما جاء في تقرير المنظمة الذي نشر مساء الاثنين على موقعها في الإنترنت.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغ العدد الإجمالي لحالات العدوى 167511، أكثر من نصفها 86434 تم تسجيلها خارج الصين القارية. وارتفع عدد الوفيات إلى 6606 منها 3338 حالة خارج الصين، أي أكثر من النصف أيضا.
وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية انتشار مرض فيروس كورونا التاجي المستجد الذي انبعث من وسط الصين في نهاية عام 2019 وباء عالميا.
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