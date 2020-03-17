مصرع مسن سقط من الطابق الرابع في منزله بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، عقب سقوطه من أعلى سطح الطابق الرابع بمدينة أخميم، في محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "كمال. ا" 62 عامًا بالمعاش ويقيم بندر أخميم جثة هامدة.

وقرر نجله "كريم. ك" 18 عامًا، سائق، بأنه أثناء تواجد والده أعلى سطح منزله بالطابق الرابع اختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.