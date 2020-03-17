عن طريق الخطأ.. إصابة طالبة تناولت أقراص حفظ الغلال السامة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت طالبة بضيق في حدقة العين واضطراب ضغط الدم، اليوم الثلاثاء، عقب تناولها أقراص حفظ الغلال في مركز طما، بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "آية. ا" 16 عامًا طالبة وتقيم دائرة المركز مصابة بضيق بحدقة العين واضطراب بضغط الدم، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

وقرر والدها أنه أثناء تواجد ابنته بالمنزل تناولت أقراص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، ما أدى لحدوث إصابتها، ونفى الشبهة الجنائية.