الحكومة المصريّة تنفي شائعة أن مصر لديها 19 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا"

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدوا أنه لا صحة لإعلان حول أن مصر لديها 19 ألف حالة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة على الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي أشادت منذ ساعات على لسان ممثلها في لقاء علي قناة CNN بالطريقة التي تعاملت بها مصر مع فيروس كورونا ونجاحها في السيطرة على معدلات انتشار الفيروس، نظرا لما تتمتع به من نظام مراقبة من أقوى الأنظمة في المنطقة.

وشددت وزارة الصحة على أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد 15 مارس 2020، بلغ 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.