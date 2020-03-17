الحكومة الألمانية تتهم عرض ملايين الدولارات على علماء المان من أجل الحصول على حصرية اللقاح ضد فيروس كورونا

اتهمت الحكومة الألمانية الولايات المتحدة بالسعي لوضع اليد على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد طوّره مختبر ألماني.

وأكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أمس الأحد، صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية في اليوم نفسه حول محاولة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع يده على المختبر الألماني من خلال عرض مبلغ مالي ضخم عليه.

ويذكر أن صحيفة "دي فيلت" كشفت، أمس الأحد، أن ترامب يسعى لاجتذاب علماء ألمان يعملون على مشروع اللقاح من خلال عرض ملايين الدولارات عليهم من أجل الحصول على حصرية اللقاح من خلال الاستثمار في الشركة