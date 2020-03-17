يبلغ من العمر 21 عاما... وفاة مدرب كرة قدم إسباني بفيروس كورونا

توفي المدرب الإسباني لكرة القدم، فرانسيسكو غارسيا، اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. غارسيا البالغ من العمر 21 عاما، كان يعمل مدربا لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة ملقا. وكان المدرب الإسباني يعاني من سرطان الدم مع إصابته بعدوى فيروس كورونا.

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