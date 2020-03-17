الإمارات تدعو مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى البلاد، وذلك في إطار حرص الدولة الدائم على صحة وسلامة المواطنين. الدولة الدائم على صحة وسلامة المواطنين. كما دعت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - اليوم الثلاثاء الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر من أجل العودة. "وام" - اليوم الثلاثاء الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر من أجل العودة.

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