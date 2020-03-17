ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في التشيك إلى 383 حالة

أعلنت وزارة الصحة التشيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) إلى 383 حالة، وذلك عقب تسجيل 39 حالة إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو (براغ) الدولي، اليوم الثلاثاء - أن هناك 3 مرضى حالتهم حرجة للغاية، فيما تعافت 3 حالات بشكل كامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. الدولي، اليوم الثلاثاء - أن هناك 3 مرضى حالتهم حرجة للغاية، فيما تعافت 3 حالات بشكل كامل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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