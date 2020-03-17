قبرص تحذر مواطنيها من السفر للخارج بسبب كورونا

طالبت وزارة الخارجية القبرصية المواطنين بعدم السفر خارج البلاد بشكل تام ما لم ذلك للضرورة القصوى، لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

ودعت الخارجية القبرصية - في إرشادات نقلتها وكالة الأنباء

القبرصية (سي إن ايه) اليوم الثلاثاء - مواطني جمهورية قبرص المقيمين بشكل مؤقت أو المقيمين بشكل دائم في الخارج بالحذر الشديد ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية بشأن آخر التطورات المتعلقة بالفيروس، والالتزام بالتعليمات ذات الصلة من سلطات الدولة.وأضافت أنه سيتم وضع جميع المسافرين العائدين إلى قبرص من الخارج، بغض النظر عن بلدهم الأصلي، تحت الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا في مرافق الإقامة التي تحددها جمهورية قبرص.. موضحة أنه من المقرر أن تكون هذه الإرشادات سارية حتى 30 أبريل المقبل.