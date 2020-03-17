طالبت وزارة الخارجية القبرصية المواطنين بعدم السفر خارج البلاد بشكل تام ما لم ذلك للضرورة القصوى، لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.
ودعت الخارجية القبرصية - في إرشادات نقلتها وكالة الأنباءالقبرصية (سي إن ايه) اليوم الثلاثاء - مواطني جمهورية قبرص المقيمين بشكل مؤقت أو المقيمين بشكل دائم في الخارج بالحذر الشديد ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية بشأن آخر التطورات المتعلقة بالفيروس، والالتزام بالتعليمات ذات الصلة من سلطات الدولة.
وأضافت أنه سيتم وضع جميع المسافرين العائدين إلى قبرص من الخارج، بغض النظر عن بلدهم الأصلي، تحت الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا في مرافق الإقامة التي تحددها جمهورية قبرص.. موضحة أنه من المقرر أن تكون هذه الإرشادات سارية حتى 30 أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبرص تحذر مواطنيها من السفر للخارج بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.