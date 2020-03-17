ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" في باكستان لـ183 حالة

أعلنت باكستان ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد إلى 183 حالة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل معظم حالات الإصابة بالفيروس فيإقليم السند، في حين لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) في البلاد.
يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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