كوريا الجنوبية تؤجل الدراسة أسبوعين جديدين بسبب كورونا

قررت الحكومة في كوريا الجنوبية تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد أسبوعين آخرين لجميع المدارس، وذلك بالنسبة لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في أرجاء البلاد؛ بسبب تداعيات فيروس (كورونا) المستجد. وقالت وزيرة التعليم ونائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية يو أون هيه - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء - "إن البلاد قررت تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد لجميع المدارس في البلاد إلى 6 أبريل المقبل".

كان موعد بدء العام الدراسي الأصلي هو 2 مارس، ولكن مع استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين التلاميذ، تم تأجيل الموعد لـ5 أسابيع، كما سبق أن أجلت الوزارة الموعد الى 23 مارس الجاري، ثم مددت الفترة أسبوعين، وتأجيل اليوم هو الثالث من نوعه. يو أون هيه - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء - "إن البلاد قررت تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد لجميع المدارس في البلاد إلى 6 أبريل المقبل".كان موعد بدء العام الدراسي الأصلي هو 2 مارس، ولكن مع استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين التلاميذ، تم تأجيل الموعد لـ5 أسابيع، كما سبق أن أجلت الوزارة الموعد الى 23 مارس الجاري، ثم مددت الفترة أسبوعين، وتأجيل اليوم هو الثالث من نوعه.

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