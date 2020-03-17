ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 130 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد إلى 130 حالة. قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، إن الحالات جميعها مرتبطة بالسفر للملكة المتحدة وجميعهم لمواطنين كويتيين، وأن 118 حالة تتلقى العلاج، و12 حالة تماثلت للشفاء، و 4 حالات في العناية المركزة، وهناك 564 أنهوا الحجر الصحي، وذلك بعد مسحة مخبرية لعدد 11091. وقال السند إن منظمة الصحة العالمية تحرص على مرتكزات أساسية وقد حرصت الكويت على تطبيقها في الكويت، مؤكدًا على المسئولية المشتركة، ومشيرًا إلى أن من المرتكزات الحماية والكشف والعلاج والحد من الانتقال. وأوضح أن 156 دولة ونظامًا صحيًا يواجهون الفيروس، مبينًا أن 4 دول في إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت لم تسجل حالات. كويتيين، وأن 118 حالة تتلقى العلاج، و12 حالة تماثلت للشفاء، و 4 حالات في العناية المركزة، وهناك 564 أنهوا الحجر الصحي، وذلك بعد مسحة مخبرية لعدد 11091. وقال السند إن منظمة الصحة العالمية تحرص على مرتكزات أساسية وقد حرصت الكويت على تطبيقها في الكويت، مؤكدًا على المسئولية المشتركة، ومشيرًا إلى أن من المرتكزات الحماية والكشف والعلاج والحد من الانتقال. وأوضح أن 156 دولة ونظامًا صحيًا يواجهون الفيروس، مبينًا أن 4 دول في إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت لم تسجل حالات.

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