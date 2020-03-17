ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 33 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد بالمملكة إلى 33 حالة. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء - أن الحالات الأربع الجديدة التي تم تسجيلها هي لأردنيين خالطوا مصابين.

يذكر أن الناطق باسم ملف كورونا الدكتور نذير عبيدات أعلن أمس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 29 حالة، من بينهم 6 سياح فرنسيين، وعراقية مقيمة في الأردن. الأردنية، اليوم الثلاثاء - أن الحالات الأربع الجديدة التي تم تسجيلها هي لأردنيين خالطوا مصابين.يذكر أن الناطق باسم ملف كورونا الدكتور نذير عبيدات أعلن أمس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 29 حالة، من بينهم 6 سياح فرنسيين، وعراقية مقيمة في الأردن.

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