14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم الثلاثاء، 14 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد. وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بلغ 27 إصابة، وتم تشخيص الحالات الجديدة في العاصمة نور سلطان.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد أعلن تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة بسبب الانتشار العالمي لوباء كورونا.

قال توكاييف، في تغريدة نشرها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، "أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، وبدأت الحكومة في تنفيذ تدابير وقائية خاصة، حيث تم إلغاء الأنشطة العامة.. ولن يكون هناك انقطاع في تزويد المواطنين بالغذاء والسلع الأساسية.. ومن المهم منع أن يلحق الضرر بالشركات الصغيرة والمتوسطة". في العاصمة نور سلطان.وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد أعلن تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة بسبب الانتشار العالمي لوباء كورونا.قال توكاييف، في تغريدة نشرها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، "أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، وبدأت الحكومة في تنفيذ تدابير وقائية خاصة، حيث تم إلغاء الأنشطة العامة.. ولن يكون هناك انقطاع في تزويد المواطنين بالغذاء والسلع الأساسية.. ومن المهم منع أن يلحق الضرر بالشركات الصغيرة والمتوسطة".

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