كولومبيا تغلق حدودها للحد من تفشي كورونا

أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي يوم الإثنين، أن بلاده ستغلق كل حدودها البرية والبحرية والنهرية اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية 30 مايو، وذلك للحد من تفشي كورونا المستجد.

وقال دوكي في تغريدة على تويتر، أنّ هذا الإجراء سيشمل "كلّ المواطنين والأجانب" وأنّ الاستثناء الوحيد سيكون لعبور البضائع إذ "سيُسمح بدخول وخروج المنتجات عن طريق النقاط البريّة المصرّح بها".

وبالإضافة إلى إغلاق الحدود، قرّرت السلطات إغلاق المقاهي وحظر التجمّعات التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصاً.

وفي آخر حصيلة بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا 57 شخصاً، من دون تسجيل أي وفاة.