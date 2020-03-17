نيوزيلندا تكشف عن حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

كشفت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء عن حزمة مساعدات وإجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
تقدر قيمة الحزمة بحوالي 1ر12 مليار دولار نيوزيلندي (36ر7 مليار دولار) بما يعادل حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بحسب البيان الصادر عن حكومة نيوزيلندا اليوم.
وأشار البيان إلى أن هذه الحزمة أكبر نسبيا من الحزم التي أعلنتها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردن إن "الحكومة تستخدم كل الوسائل لحماية صحة الينوزيلنديين وصحة اقتصادنا".
ووفقاً لخطة الحكومة فإن الشركات ستحصل على 7ر8 مليار دولار نيوزيلندي بهدف دعم أجور العاملين فيها وتخفيف أعباء الضرائب، في حين سيحصل المواطنون على 8ر2 مليار دولار لدعم الدخل الخاص وزيادة الإنفاق، في حين سيتم تخصيص 500 مليون دولار نيوزيلندي لصالح صندوق للرعاية الصحية.
وقال وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون إن هذه الحزمة ليست إجراء لمرة واحدة.
وأضاف "أثناء تعاملنا مع هذه الأزمة من أجل تعافي الاقتصاد ستواصل الحكومة مراقبة الموقف وتعديل تعاملها" مع تداعيات الأزمة.
يذكر أن نيوزيلندا بها حالياً 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ولا توجد فيها أي حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.
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