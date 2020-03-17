ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 37

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) زاد تسع حالات ليبلغ 37 في المجمل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة "يشتبه بإصابتها من شخص وافد مصاب بالفيروس".

وأضافت أنها رصدت حالة واحدة في كل من مدن مكناس وأغادير والدار البيضاء، وحالتين بكل من مراكش وفاس والرباط.

وأضافت الصحة المغربية، أنه تم التكفل بالحالات الجديدة وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، حيث أهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.