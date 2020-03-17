قال رئيس الإكوادور لينين مورينو إن ثماني دول في أميركا الجنوبية تشكل جزءاً من تحالف "بروسور" الإقليمي نسقت استجابتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وكتب مورينو عبر تويتر أن الإكوادور والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وباراجواي وكولومبيا وبيرو وجويانا اتفقت على "توحيد الإجراءات لدخول الأشخاص إلى كل دولة". وأضاف أن تلك الدول "ستنفذ حملات للتعامل مع التضليل المعلوماتي والرسائل المتحيزة والأخبار الكاذبة وستضع بروتكولات شراء مشتركة لتفادي التكهن بالأسعار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 دول بأميركا الجنوبية تتخذ إجراءات مشتركة لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.