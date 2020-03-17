الصحة العالمية تستعد لإجراء اختبارات الكشف عن كورونا في سوريا

قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا.
وقال برينان "نأمل أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات.
وأضاف "نشعر بقلق بالغ، وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".
وبدأت سوريا في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد على الرغم من أنها لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بعد بأي حالة إصابة.
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