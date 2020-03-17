الصين.. إجمالي وفيات كورونا بلغت 3226

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 13 شخصا توفوا بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد .
وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة 11 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
وأوضحت اللجنة، الثلاثاء، أنه جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق، ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.
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